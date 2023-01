Roma, 24enne israeliana accoltellata alla stazione di Termini. È ricoverata in prognosi riservata

Una ragazza israeliana di 24 anni è stata accoltellata la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma. Soccorsa, si trova ora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. L’aggressore, datosi alla fuga dopo l’agguato, è attualmente ricercato. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava presso l’area delle biglietterie automatiche di Termini quando è stata aggredita da un uomo, vestito di nero. Non è chiaro al momento se a scatenare la violenza sia stato un tentativo di rapina, o un assurdo raptus. La ragazza sarebbe stata colpita da tre fendenti ad un fianco. La Polizia ferroviaria è al lavoro per accertare in maggio dettaglio la dinamica dell’accaduto, ma gli indizi al momento sembrano scarsi. La giovane infatti, caduta all’indietro dopo essere stata ferita, ha detto agli agenti di non essere riuscita a vedere in faccia il suo aggressore. «Era più alto di me ed era magro», le uniche informazioni che sarebbe stata in grado di fornire a chi l’ha soccorsa, secondo Il Messaggero. E le immagini delle telecamere risulterebbero di scarsa qualità per poter procedere all’identificazione dell’uomo. La giovane israeliana si trovava in Italia dal 28 dicembre, e si stava dirigendo verso l’aeroporto di Fiumicino per fare rientro nel suo Paese al momento dell’aggressione.

Leggi anche: