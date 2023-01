Il video della turista israeliana accoltellata alla Stazione Termini: «Non è stata una rapina, voleva uccidere»

Si chiama A.D. e ha 24 anni la turista israeliana accoltellata alla Stazione Termini di Roma la sera di Capodanno. La giovane, soccorsa dal 118, è stata trasportata al Policlinico Umberto I dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e non è in pericolo di vita. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato. È stata sottoposta nella notte a un trattamento di radiologia interventistica. La donna è stata ferita anche a un polmone, ma in modo meno grave. A.D. è nata nel marzo del 1998 e il coltello non è stato ancora ritrovato. Ma la dinamica dei fatti, ricostruita dai video di sorveglianza della stazione, sembra escludere l’ipotesi di una rapina. L’aggressione è durata meno di dieci secondi e l’uomo aveva un chiaro intento omicidiario.

Le immagini

Le immagini delle telecamere di sorveglianza infatti mostrano un uomo vestito di nero che alle 21,41 entra in Stazione con una busta di plastica celeste in mano. Quattro minuti dopo l’uomo vede la giovane ferma davanti a una biglietteria automatica. La raggiunge e la colpisce al fianco più volte. Ma non prova a strapparle via lo zaino che la turista ha sulle spalle. L’uomo le si avvicina da dietro e sembra stringerla col braccio sul collo. Forse in questa occasione sferra un primo fendente. Poi un secondo. La vittima viene scaraventata a terra, si rialza e sembra tentare una reazione cercando di colpire l’uomo. Lui però, con la mano destra, sferra un terzo colpo. A quel punto la ragazza si allontana stringendosi le mani all’addome, mentre l’uomo scappa via nella direzione opposta. Infilando nel sacchetto blu ciò che teneva nella mano destra. Ovvero il coltello.

La fuga e la caccia all’uomo

In seguito l’uomo scappa verso via Giolitti e sparisce dalle parti di via Manin. La ragazza invece viene soccorsa in piazza dei Cinquecento da un agente della Polfer. Agli investigatori lei ha detto che si trovava a Termini per acquistare il biglietto del treno che l’avrebbe portata all’aeroporto di Fiumicino l’indomani: doveva ripartire per tornare a Tel Aviv. La polizia adesso cerca un uomo alto 1,75, vestito di nero, che indossava un berretto da baseball e scarpe da ginnastica scure. Tutta la zona di via Giolitti è stata battuta alla ricerca del coltello.

