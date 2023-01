Tragedia nel Ragusano, giovane ucciso a sprangate dopo la lite in discoteca per una ragazza

Tragedia nella notte di Capodanno a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un giovane di probabile origine nordafricana è stato ucciso a sprangate a seguito di una lite scoppiata con ogni probabilità per futili motivi. Il suo corpo è stato trovato questa mattina, 1° gennaio, in contrada Alcerito, nei pressi della discoteca “La Dolce Vita“. Secondo le prime informazioni, alcuni ragazzi – di origine rumena – che avevano partecipato a una festa di Capodanno lo avrebbero colpito a colpi di spranghe e con un coltello a serramanico. La vittima, che si presume essere originaria del Nordafrica, non aveva documenti con sé e non è ancora stata identificata. Il corpo – secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia – è stato trovato attorno alle 5 di questa mattina nelle campagne circostanti. Dietro l’omicidio ci sarebbero alcuni apprezzamenti che il giovane avrebbe rivolto a una ragazza del gruppo. Ad allertare le autorità sono stati alcuni partecipanti della festa. Sono in corso le indagini per accertare i fatti, guidate dai carabinieri del Nucleo operativo di Vittoria e dal Nucleo investigativo di Ragusa e coordinate dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo, che si è recata sul luogo del delitto.

