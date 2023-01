Catania, bimbo di 4 anni picchiato e con ustioni di sigaretta sul corpo: indagati la madre e il compagno

Lividi e ferite su tutto il corpo, alle dita delle mani, ai piedi e ai genitali. Ma non solo, anche ustioni, probabilmente causate dal mozzicone acceso di una sigaretta. Così un bimbo di 4 anni è stato portato dalla madre in gravi condizioni all’ospedale Nesima-Garibaldi di Catania, dove i sanitari sono intervenuti immediatamente per curarlo. E per inviare una segnalazione alle forze dell’ordine, perché le ferite del bambino destavano più di qualche sospetto. La madre del piccolo e il suo compagno risultano ora indagati dalla procura di Agrigento, che ha concluso le indagini preliminari. I controlli della squadra mobile, diretta da Giovanni Minardi, sono state supportate da attività tecniche di intercettazione ambientali e telefoniche e, secondo l’accusa, hanno «permesso di svelare gravi indizi di colpevolezza» nei confronti dei due indagati, che devono rispondere di maltrattamenti e lesioni gravi.

