Stallo alla Camera Usa, il repubblicano McCarthy bocciato ancora dopo 9 votazioni: resistono i trumpiani ribelli

«Andrà tutto avanti così fino a quando non arriverà un accordo. Quando arriverà vincerò», ha detto il 59enne candidato. A Capitol Hill non si andava oltre la nona votazione da 164 anni

Nulla di fatto alla Camera Usa, i deputati rimangono ancora senza un nuovo speaker. Il repubblicano Kevin McCharty ha perso anche il nono scrutinio, dopo 8 votazioni andate completamente a vuoto. Nella nona votazione, già alle prime battute McCharthy aveva perso nove voti tra i colleghi di partito, contro i quattro che poteva permettersi. A fine scrutinio il repubblicano ha perso un ulteriore voto rispetto al precedente conteggio fermandosi a quota 200. I 20 ribelli hanno diviso i loro voti su altri due candidati. Uno stallo che negli Stati Uniti non si vedeva dal 1923 e che ora è destinato a battere il record verso la decima votazione, scenario che non si ripeteva invece da 164 anni. Mentre la Camera è paralizzata McCarthy sembra non voler mollare: «Andrà tutto avanti così fino a quando non arriverà un accordo. Quando arriverà vincerò», ha detto il candidato repubblicano dopo l’ennesimo buco nell’acqua. Nella precedente votazione il 59enne era stato bocciato rimanendo a quota 201, mentre il suo avversario Byron Donalds ha visto scendere il suo consenso da 20 a 17 voti. Responsabili dell’opera di ridimensionamento tre ribelli che hanno votato per altri candidati.

Il Paese attende ancora per la nomina di una figura politica centrale, la terza carica più alta nel Paese, dopo il presidente e il vicepresidente la cui assenza comporterebbe gravi danni al normale andamento delle azioni politiche: senza speaker tutti i lavori della Camera, il principale corpo legislativo degli Stati Uniti, sono bloccati e i membri eletti non possono neanche prestare giuramento, insediarsi e quindi approvare leggi. Al centro dello stallo la figura di McCharty. Dopo le elezioni di midterm che hanno consegnato la Camera ai repubblicani, è sempre stato il 59enne il nome più papabile del partito per il ruolo di speaker. Per vincere alla prima votazione sarebbero serviti 218 voti sui 435 deputati presenti. Considerando che 222 sono repubblicani, McCharty avrebbe raggiunto la nomina già solo con l’appoggio del suo intero partito. Un gruppo di circa venti repubblicani però, accesi sostenitori di Donald Trump, hanno finora rifiutato di votare McCarthy non ritenendolo abbastanza conservatore, sostenendo in alternativa il nome di Byron Donalds. I 212 dem invece sono andati granitici sul loro nuovo leader, Hakim Jeffries.

