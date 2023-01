Lombardia, inizio zuccheroso per la sfida a Governatore. Fontana si lancia in balli e Majorino fa il suo fotografo ufficiale

Sorrisi e fair play tra i tre competitor per la guida della Regione al tradizionale pranzo della Befana per i senzatetto organizzato dai City Angels

C’erano tutti e tre i candidati governatore della Lombardia al tradizionale pranzo della Befana per i senzatetto organizzato come ogni anno dai City Angels all’hotel Principe di Savoia di Milano. Non era certo né il giorno né l’occasione dei confronti politici fra Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti e il clima è stato naturalmente quello festoso per questa epifania speciale.

Il rapporto più cordiale che ha sorpreso un po’ tutti è stato però quello fra Fontana e Majorino, che hanno fatto coppia fissa allo stesso tavolo. Fontana ha provato a scatenarsi perfino in qualche improbabile ballo con lo stile di chi pur non essendo un professionista ha imparato la parte anche in discoteca. Majorino si è perfino prestato a fare il fotografo per l’avversario, pressato dalle signore al tavolo che volevano una immagine ricordo con il governatore in carica con pettorina da ausiliario dei City Angels.

La Moratti invece si è tenuta un pizzico in disparte dai due, apprezzando il clima cordiale senza però volere strafare. In ogni caso inizia molto zuccherosa la campagna elettorale per la conquista della Regione Lombardia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: