Virginia, bimbo di 6 anni spara e ferisce un’insegnante a scuola – Il video

Un bimbo di 6 anni ha sparato a un’insegnante in una scuola a Newport News in Virginia, ferendola gravemente. È successo alla Richneck Elementary School: il bambino è in stato di fermo. La polizia ha riferito che l’insegnante 30enne è in pericolo di vita. «Le indagini sono in corso», si legge in una nota dell’ufficio della polizia locale. Nessuno studente è rimasto ferito. L’incidente è stato circoscritto a un’unica classe, hanno assicurato le autorità. Il capo della polizia Steve Drew ha parlato di un alterco all’origine dello sparo. «Questa non è stata una sparatoria accidentale», ha detto Drew: «Voglio sapere da dove viene quell’arma».

Il sindaco di Newport News Phillip Jones ha detto che studierà la situazione con il consiglio comunale e quello scolastico per capire come sia stato possibile che un’arma sia entrata a scuola. Il sovrintendente scolastico George Parker si è detto scioccato e scoraggiato: «Dobbiamo tenere le armi lontane dalle mani dei nostri giovani. Ma non posso controllare l’accesso alle armi. I miei insegnanti non possono controllare l’accesso alle armi» Secondo Parker tutti i campus scolastici sono attrezzati con metal detector, ma venerdì erano in funzione nella scuola.

Foto copertina e video da: Twitter

