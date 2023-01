Geo Barents, negato il trasbordo dei migranti sulla Ocean Viking. Le Ong raggiungeranno Ancona l’11 gennaio

Alla nave Geo Barents, che ieri ha soccorso 73 persone (di cui 16 minori) davanti alle coste libiche, il Viminale ha assegnato il porto di Ancona. Ma l’imbarcazione di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere ha chiesto alle autorità italiane un porto più vicino, e la possibilità di effettuare il trasbordo dei migranti soccorsi ieri sulla Ocean Viking. Entrambe le richieste sono state respinte, secondo quanto fa sapere Msf. «L’invio simultaneo di due navi di ricerca e soccorso verso un porto lontano – rileva l’Ong – mostra le intenzioni delle autorità di ridurre il tempo da trascorrere nella zona Sar (Search and Rescue, ndr), pronte a rispondere a ulteriori chiamate di soccorso». Già ieri il capomissione Juan Matias Gil aveva spiegato che raggiungere Ancona avrebbe richiesto almeno tre giorni e mezzo, denunciando inoltre le «pessime» condizioni meteo. Oggi l’organizzazione lamenta che queste ultime «continuano a peggiorare e renderanno estremamente difficoltosa la navigazione verso Ancona.️ Questo non è accettabile».

Il «tramonto dello stato di diritto»

L’Ambasciata dei Diritti Marche ha aggiunto che la vicenda «riassume il fallimento non solo (se mai ce ne fosse stata la volontà) di una politica di accoglienza, ma anche il naufragio del velleitario tentativo di tutelare i basilari diritti umani, nonché il definitivo tramonto dello stato di diritto». Questo perché, a detta della Onlus, «far sbarcare delle persone soccorse in mare a migliaia di chilometri di distanza dal luogo in cui sono state salvate è evidentemente disumano, con un chiaro intento punitivo nei confronti delle persone soccorse e dei soccorritori». «Allo sbarco saremo presenti per dare il nostro benvenuto alle persone soccorse ed ai soccorritori», conclude l’Ambasciata. La data prevista è quella dell’11 gennaio: dopo quattro giorni di navigazione, a poche ore di distanza l’una dall’altra, le due navi che trasportano migranti soccorsi nel Mediterraneo raggiungeranno il porto di Ancona. Sulla Ocean Viking, di Sos Méditerranée, sono presenti 37 migranti. In tutto, sono dunque attese 110 persone.

