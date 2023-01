Migranti, concluse le operazioni di sbarco della Geo Barents a La Spezia. La Ocean Viking arriva a Carrara

Dall’entrata in vigore del decreto legge Piantedosi lo scorso 3 gennaio, sono arrivati in Italia 442 migranti a bordo di navi Ong

I 99 migranti ancora a bordo della Geo Barents, arrivata sabato al porto di La Spezia, sono scesi dalla nave della ong Medici Senza Frontiere nel primo pomeriggio di domenica 29 gennaio, concludendo le operazioni di sbarco. In tre distinte operazioni di salvataggio, la Geo Barents aveva salvato 237 migranti, tra i quali 27 donne e 87 minori – 74 dei quali non accompagnati: 23 di loro resteranno nel capoluogo ligure, gli altri 51 andranno ad Alessandria, Livorno e Foggia. La Ong rischia il sequestro della nave per due mesi e il capitano una sanzione dai 10 ai 50mila euro per una possibile violazione del decreto Piantedosi per la quale è in coso una verifica. Subito dopo il primo intervento di salvataggio e l’assegnazione dl porto, l’imbarcazione avrebbe dovuto raggiungere la meta indicata ma ha invece effettuato altre due operazioni.

Le operazioni a bordo della Ocean Viking

La Ocean Viking è arrivata al porto di Carrara. A bordo della nave della Ong SOS Méditerranée ci sono 95 migranti – tra i quali 15 donne, 38 minori di cui 33 non accompagnati – salvati davanti alle coste della Libia. Sull’imbarcazione sono saliti funzionari della sanità di frontiera, la guardia costiera e la polizia per i primi accertamenti, poi le persone a bordo verranno trasferite per ulteriori esami medici, fra cui i tamponi Covid, in una struttura poco distante.

Gli sbarchi di gennaio

Dall’entrata in vigore del decreto legge Piantedosi lo scorso 3 gennaio, sono arrivati in Italia 442 migranti a bordo di navi Ong. La Geo Barents ha sbarcato 85 migranti a Taranto 85 persone salvate, ma il soccorso era avvenuto quando il provvedimento non era ancora in vigore. Le navi ong operative in questo momento sono solamente due, la Geo Barents e la Ocean Viking. Gli sbarchi delle ultime quattro settimane sono stati quello della Geo Barents il 12 gennaio ad Ancona con 73 persone e ieri a La Spezia altri 237, poi la Ocean Viking che è arrivata ad Ancona il 10 gennaio con 37 naufraghi ed è attesa a Carrara con altri 95. Complessivamente le navi ong hanno soccorso 527 migranti nel 2023 sui 4.452 approdati nei porti italiani, circa l’11,8 del totale.

