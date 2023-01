La Geo Barents salva 237 migranti in tre soccorsi. Il governo assegna il porto di La Spezia e si riserva di valutare la regolarità dell’operazione

Sono 237 in totale le persone tratte in salvo dalla Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere, tra ieri e oggi, 24 e25 gennaio. Il primo soccorso, scattato dopo un’allerta di Alarm Phone, è avvenuto nella giornata di ieri e ha interessato 69 persone. Il secondo, avvenuto questa mattina, ha coinvolto invece 61 migranti, tra cui 13 donne e 24 minori, e ha portato il totale dei sopravvissuti a bordo della Geo Barents a quota 130. Poi, nel pomeriggio, la terza operazione: 107 persone tratte in salvo da un gommone in difficoltà individuato in acque internazionali. Dopo il primo soccorso di ieri sera, le autorità italiane hanno indicato alla Geo Barents di dirigersi verso il porto di La Spezia per far sbarcare le persone soccorse in mare. Una decisione che ha fatto storcere il naso a Medici senza frontiere, dal momento che la città ligure «dista 100 ore di navigazione» dal luogo del primo salvataggio. L’arrivo della nave umanitaria nel porto ligure è previsto nella notte tra sabato e domenica.

La sfida al decreto Piantedosi

In base al decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, alle associazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo è consentito fare un solo salvataggio per volta. Dopo aver tratto in salvo un gruppo di migranti, l’imbarcazione è tenuta a dirigersi «senza ritardo» verso il porto assegnato dalle autorità. Oggi, invece, per la prima volta una nave non governativa ha effettuato due operazioni di soccorso aggiuntive mentre si dirigeva verso il porto assegnato dalle autorità nazionali. Un’azione che, ribadisce Medici senza frontiere, è «in piena conformità con il diritto internazionale marittimo». Non è chiaro se il ministero dell’Interno contesterà questa operazione. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti governative, il Viminale valuterà l’eventuale mancato rispetto del decreto legge solo quando la Geo Barents avrà raggiunto il porto di La Spezia. Medici senza frontiere, nel frattempo, fa sapere che la nave è diretta verso Nord.

150 persone salvate dalla Guardia costiera tunisina

Insieme all’attività delle organizzazioni non governative, prosegue anche il lavoro delle autorità nazionali dei Paesi che affacciano sul Mediterraneo. La scorsa notte, la Guardia costiera tunisina ha bloccato quattro operazioni di migrazione illegale, salvando 150 persone – originarie di vari Paesi dell’Africa sub-sahariana – che si trovavano a bordo di imbarcazioni di fortuna.

Foto di copertina: ANSA | La Geo Barents soccorre 69 persone da un’imbarcazione in acque internazionali vicino alla Libia (24 febbraio 2023)

