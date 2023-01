Chi sono i due italiani che spiegano alla Tv russa come si vive bene nel Lugansk – Il video

Sul canale della Tv di Stato russa Rossiya 1 sono stati intervistati due italiani durante una trasmissione che puntava a dimostrare quanto bene si vive ora nell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, sotto il controllo russo. I due, Marinella Mondaini ed Riccardo Emidio Cocco, si sono trasferiti nel Donbass e lì avrebbero iniziato una nuova vita.

Chi è Marinella Mondaini

La prima a venire mostrata Marinella Mondaini, mentre il secondo è Riccardo Emidio Cocco. Si tratta di due personaggi controversi. Mondaini si presenta come giornalista sull’Antidiplomatico, dove spesso ha attaccato anche i vaccini contro il Covid. Scrittrice e personaggio pubblico, ha vissuto a Mosca, e sovente si è prestata alla diffusione della propaganda del Cremlino. Uno dei suoi scritti è intitolato il Donbass vive e vivrà, e al suo interno è chiaro l’allineamento alla versione di Mosca, tanto che la regione ucraina viene definita «indipendente da Kiev». Ancora più eclatante è la sua visione sul massacro di Bucha, che ha descritto come «un cinefantasy di Kiev».

Chi è Riccardo Emidio Cocco

Riccardo Emidio Cocco, invece è arrivato in Russia arruolandosi nei gruppi paramilitari che combattono al fianco dell’esercito di Mosca per escludere il Donbass dal controllo dell’Ucraina. Come riporta il Messaggero, ha più volte sostenuto attivamente le scelte di Vladimir Putin. In un video di marzo 2022 aveva lanciato un appello agli italiani per sostenere le Repubbliche separatiste «con donazioni e atti dimostrativi». Nello stesso filmato sosteneva di essere stato lui ad affiggere in Piazza del Popolo a Roma uno striscione dove si leggeva «Usa la guerra è colpa tua. Europa rialza la testa. Fuori dalla Nato. No alle sanzioni suicide. Chiedi la pace». Cocco ha fatto parte di Forza Nuova ed è considerato uno dei nomi che collegano il Donbass, la guerra in Ucraina, i filoputiniani e l’estrema destra nel nostro Paese. Di cosa si occuperebbe ora in Russia? Secondo Rossiya 1 sarebbe diventato un pizzaiolo.

