È morto a 33 anni Waffler69, il tiktoker che mangiava cibo spazzatura anche scaduto: colletta online per il funerale

Taylor LeJeune sarebbe morto per arresto cardiaco, come ipotizza il fratello

Niente più assaggi di cibo scaduto, niente più recensioni di cibo spazzatura. Taylor LeJeune, noto su TikTok come Waffler69, è morto all’età di 33 anni per «un presunto arresto cardiaco». Così ha descritto la causa del decesso il fratello Clayton Claydorm. Waffler, statunitense, aveva raggiunto 1,8 milioni di follower sul social cinese assaggiando i cibi più disparati. Ingeriva di tutto, compreso del prosciutto in lattina scaduto negli anni ’60, carne di cervo, e omogeneizzati. Come racconta Claydorm, la morte è sopraggiunta lo scorso 11 gennaio. Waffler, «è stato portato d’urgenza all’ospedale, e dopo un’ora, forse un’ora e mezza se n’è andato», spiega. «Non so cosa succederà ora, ma ho pensato fosse il caso di avvisare tutti quanti qui su TikTok», continua. Le circostanze della morte tutt’ora rimangono confuse. Non è chiaro cosa abbia causato il presunto attacco cardiaco.

«Tenete viva la sua memoria»

Dal racconto si apprende che nella sera dell’11 gennaio Claydorm ha ricevuto una chiamata dalla madre. La donna chiedeva con urgenza che andasse in auto a casa del fratello per portarlo in ospedale. Waffler, infatti, non riusciva a respirare. Alla fine, però, è stata un’ambulanza a portare il tiktoker alla struttura dove ha perso la vita. Così come il padre e il nonno, spiega Claydorm, Waffler è morto di arresto cardiaco prima dei 50 anni. Le spese ospedaliere e del funerale avrebbero pesato parecchio sulle finanze della famiglia, così Claydorm ha lanciato una richiesta su GoFundMe per raccogliere il denaro necessario. In moltissimi hanno risposto e – riporta Sky News – la famiglia è riuscita a racimolare 11 mila dollari. È stato incredibile vedere quanta gente al di fuori della mia famiglia amasse mio fratello, ha commentato Claydorm, chiedendo di mantenere viva la memoria del fratello continuando a guardare e condividere i suoi video.

