Un altro caso di femminicidio. A Trani, marito uccide la moglie a coltellate e poi si impicca

Non sono ancora chiari i dettagli del caso Martina Scialdone che un altro femminicidio si aggiunge alle pagine di cronaca nera di inizio 2023. In una villa alla periferia di Trani, in Puglia, un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate sua moglie, di 44 anni, e poi si è suicidato. Probabilmente, tra Massimo Petrelli e Teresa Di Tondo era in corso una lite. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda. Quel che sembra ormai assodato è che l’uomo, dopo aver inferto alcuni colpi con un coltello sul torace della coniuge, si sia disfatto dell’arma da taglio, non ancora rinvenuta, e si sia impiccato nel giardino della villa. Ad allertare gli operatori del 118, una parente della coppia che da alcune ore non riusciva a mettersi in contatto con i due. Una volta raggiunta la casa di campagna, avrebbe trovato Di Tondo riversa sul pavimento all’interno e avrebbe subito chiamato i soccorsi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: