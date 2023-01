Verona, auto precipita in un canale: muoiono tre giovani

In un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 15 gennaio, un’auto è precipitata in un canale. È successo a Veronella, piccolo comune che si trova a un trentina di chilometri a sud del capoluogo scaligero. Non c’è stato nulla da fare per tre persone, tutte di giovane età: gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di tre ambulanze, ne hanno constatato il decesso. Un quarto passeggero del veicolo, coetaneo delle tre vittime, è stato trasportato all’ospedale di San Bonifacio: ferito, non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. L’estrazione della vettura, rovesciatasi lungo una scarpata e finita nel torrente Alpone, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e un’autogru del comando provinciale di Verona. L’argine, alquanto ripido, rende particolarmente complicate le operazioni. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17.30. Di età compresa tra i 20 e i 21 anni, le tre vittime, due ragazzi e una ragazza, erano di origine indiana e risiedevano nella zona. L’auto a bordo della quale viaggiavano avrebbe sbandato, prima di uscire di strada nei pressi di una curva. A quel punto, è precipitata in una scarpata che si trova più in basso di una decina di metri rispetto al manto stradale.

