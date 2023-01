Kobe Bryant, all’asta la maglia della stagione da Mvp: la sfida al record di Michael Jordan

La divisa gialloblu numero 24 è stata resa iconica dalla foto in cui Kobe la solleva per le spalline dopo aver segnato un tiro da tre nel 2008

Sette milioni di dollari. Questo è il valore stimato della canotta dei Lakers che Kobe Bryant ha indossato in 25 partite della stagione 2007-2008 della quale è stato votato Mvp (Most Valuable Player). A fissare la cifra, tra i 5 e i 7 milioni di dollari appunto, è la casa d’aste che si occuperà della vendita la britannnico-statunitense Sotheby’s. Se il prezzo fosse raggiunto, si tratterebbe del cimelio più costoso di Bryant mai venduto nella storia. E chissà che possa infrangere il record stabilito dalla divisa di Michael Jordan. La sua canotta numero 23 indossata nel 1998 è stata venduta all’asta a settembre dello scorso anno per 10 milioni di dollari. Dal giorno in cui è scomparso prematuramente, infatti, i cimeli sportivi appartenuti a Kobe Bryant hanno visto il loro prezzo aumentare vertiginosamente. Altre due sue divise da gioco sono state vendute per 3,7 milioni di dollari nel 2021 e per 2,7 milioni a giugno 2022.

Il momento iconico

La canotta gialloviola numero 24 è quella che più spesso si vede indossare a Kobe nei murales e nelle immagini su Internet che hanno acquisito ancor più popolarità in seguito alla morte a soli 41 anni della leggenda del basket in un incidente in elicottero nel 2020. La foto più nota di quella stagione, considerata tra le più iconiche del cestista è stata scattata il 23 aprile 2008, dopo che Bryant aveva segnato un tiro da tre, assicurando ai Lakers un vantaggio di 14 punti a 5 minuti dalla fine della partita contro i Denver Nuggets. La si può vedere riprodotta nel murales in copertina La maglietta, così come il giocatore è, è protagonista dello scatto, con Bryant che nell’esultanza la tira dalle spalline facendola fluttuare in aria.

In copertina: ANSA/US | Murales di Kobe Bryant a Los Angeles dipinto da Jonas Never

