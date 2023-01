Messina Denaro sarà detenuto a L’Aquila, tra mafiosi e camorristi al 41bis: perché il boss andrà in quel carcere

Sarebbe destinato al carcere dell’Aquila Matteo Messina Denaro, secondo fonti della polizia penitenziaria citate da Ansa. Una scelta inevitabilmente influenzata dalle condizioni di salute del boss mafioso, arrestato prima di una visita alla clinica La Maddalena di Palermo, dopo che un anno fa è stato operato per un tumore al colon. Nella struttura carceraria abruzzese infatti ci sarebbe un buon reparto di medicina oncologica, che permetterebbero al detenuto di continuare le terapie a cui si stava sottoponendo ancora negli ultimi mesi. Come ricorda Repubblica, dietro la scelta di L’Aquila ci sono anche ragioni logistiche legate alle necessità degli inquirenti. A differenza di altri penitenziari che hanno l’area del 41 bis, come Sassari, Nuoro e Tolmezzo, la struttura abruzzese permetterebbe più facili spostamenti su Roma, dove i pm avrebbero modo di interrogarlo con frequenza.

Chiesto il carcere duro

La procura di Palermo ha chiesto l’applicazione del regime di carcere duro per Messina Denaro già poche ore dopo l’arresto di ieri, 16 gennaio. La richiesta è stata inviata al ministero della Giustizia, firmata dal procuratore Maurizio de Lucia e l’aggiunto Paolo Guido. A difendere Messina Denaro è stata nominata l’avvocata Lorenza Guttadauro, nipote del capomafia palermitano Giuseppe Guttadauro.

Chi c’è al 41 bis nel carcere di L’Aquila

Nel carcere di massima sicurezza di L’Aquila, Messina Denaro troverà nomi pesanti di Cosa Nostra, come quelli di Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi. Lì sono detenuti anche il ndranghetista Pasquale Condello e i camorristi Paolo Di Lauro senior e Ferdinando Cesarano. C’è anche la brigatista Nadia Desdemona Lioce, condannata all’ergastolo per gli omicidi Biagi e D’Antona. Il boss mafioso ovviamente non incontrerà nessuno di loro, restando in isolamento sotto il regime del carcere duro. Tra i 160 detenuti maschi e le 12 donne in cella da appartenenti a organizzazioni criminali, c’è anche un gruppetto di detenuti comuni, prevalentemente stranieri, che si occupa anche del vitto e della manutenzione delle celle.

