Messina Denaro, il covo di Campobello di Mazara acquistato sei mesi fa, col nome Bonafede – Il documento

Una casa di media grandezza, quattro vani più le cosiddette “pertinenze”, acquistata sei mesi fa con atto registrato e firmato, ovviamente, con le generalità del prestanome Andrea Bonafede. L’ormai ex super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ha acquistato l’appartamento diventato il suo “covo” a Campobello di Mazzara, provincia di Trapani e a ottanta chilometri da Palermo, da una coppia residente nella stessa zona (nell’atto che pubblichiamo abbiamo oscurato le generalità). Non è chiaro da quanto tempo il boss vivesse nella palazzina di via Cb Trentuno, ma ha effettivamente acquistato l’appartamento il 15 giugno scorso. Secondo le prime indiscrezioni seguite alla perquisizione, all’interno i carabinieri avrebbero trovato profumi e abiti di lusso ma non armi. Non è chiaro se ci sia traccia del famoso archivio di Totò Riina, sparito quando, trent’anni or sono, dopo la cattura il suo covo non fu perquisito.

