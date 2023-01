Modena, tragedia dopo una lite in famiglia: il marito picchia moglie e suocero e si impicca

Una lite familiare finita in tragedia nel Modenese. Un uomo di 68 anni morto impiccato e due persone ferite sarebbero stati trovati dai carabinieri in un’abitazione in via Marconi a Soliera. Da quanto riporta il Resto del Carlino, si tratterebbe della moglie del 68enne e il suocero. Sarebbe stato l’uomo, che poi si è tolto la vita, a colpire la moglie a martellate al culmine di una lite famigliare per poi accanirsi sul suocero, trasportato all’ospedale di Baggiovara in gravissime condizioni. La donna, come scrive il quotidiano locale, non sembra essere in pericolo di vita pur avendo riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, oltre agli agenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: