Alghero, un operatore ecologico spara a due colleghi e si uccide

Uno spazzino di Alghero ha sparato alle gambe di due colleghi nell’ecocentro comunale in via degli Artigiani. Poi si è seduto, ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è tolto la vita. L’operatore ecologico, per ragioni ancora sconosciute, se l’è prima presa con altri due spazzini. Solo grazie all’intervento di un terzo non li ha uccisi. Poi si è sparato alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

