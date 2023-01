Piqué e Shakira, la foto diffusa da siti e social non è della nuova partner del calciatore

Gerard Piqué avrà pure scambiato un Rolex per un Casio, ma sono stati in molti a scambiare un’ignara modella americana per la sua nuova fiamma. I rumors sulla neonata coppia hanno iniziato a diffondersi dopo la turbolenta separazione tra l’ex difensore del Barcellona e Shakira. E hanno fatto particolarmente chiasso negli ultimi giorni, quando la cantante colombiana ha rilasciato un singolo dove accusava l’ex compagno di averla abbandonata dopo un presunto tradimento. Nella faretra di frecciatine contenute nel testo, svariati dardi erano destinati proprio a lei, la ventitrenne che avrebbe rubato il cuore del suo ex partner: Clara Chía Martí. Il suo nome ci ha messo poco a diffondersi sui media internazionali e sui social network. Ma il suo volto è rimasto avvolto da una più fitta nube di mistero. Adesso, alcune delle immagini che secondo diverse fonti la ritrarrebbero al fianco di Piqué sono state messe in discussione da una modella americana. La quale ha denunciato sui suoi profili social un vero e proprio furto di identità: «Le mie foto sono state rubate. Ho scoperto di essere la nuova ragazza di Piqué tramite alcune immagini andate virali, ma è tutto completamente falso», ha denunciato su TikTok.

In particolare, Dani Fae citava un articolo del Daily Mail dal titolo: I fan sono convinti che la nuova fidanzata di Gerard Pique, Clara Chia, 23 anni, stia PRENDENDO in giro la sua ex Shakira, 45 anni, in un post “irrispettoso” in bikini che la “vede” roteare al ritmo della sua musica. Nel testo si legge:

I fan sono convinti che la studentessa di pubbliche relazioni Clara, 23 anni, abbia schernito la cantante colombiana, 45 anni, spogliandosi di un bikini nero e ballando su uno dei suoi successi, Te Felicito.

In allegato, una carrellata di immagini che mostrano una giovane ragazza bionda, tratte dal presunto profilo Instagram di Clara Chia. E che invece sarebbero state il frutto di un vero e proprio saccheggio dalle pagine social di Dani Fae: la modella paragona i due profili, esponendo fotografie perfettamente sovrapponibili. Mostra anche il video incriminato, preso dalle storie che avrebbe pubblicato nell’aprile 2021, ballando su una canzone che non ha niente a che vedere con Shakira.

Al momento, né il suo account Instagram (@itsdanifae) né quello virale attribuito a Clara Chia (@clara.chiamartii) risultano attivi. Probabilmente perché gran parte dei contenuti, come attestato dal profilo Twitter di Dani, è destinata a un pubblico adulto, e potrebbe essere incorsa nel proibizionismo vigente sul social. Sebbene dunque non sia possibile verificare in tempo reale i contenuti della sua pagina Instagram, basandoci su quanto twittato possiamo constatare che alcune foto potrebbero essere state scattate nello stesso contesto e momento del video diventato virale. Inoltre sono rimasti in circolazione alcuni screenshot che attestano l’appello lanciato sul profilo della modella, quand’era ancora attivo: «@clara.chiamartii: questa non sono io! Per favore segnalate!».

Cosa sappiamo del profilo di Clara Chia

Secondo diverse testate in lingua spagnola, l’autore del profilo fake di Clara Chia sarebbe venuto allo scoperto, confessando: «Sono un amante del marketing e dei social media e volevo vedere la crescita da zero di qualcuno che fa notizia. Volevo solo vedere come l’odio si sarebbe riversato su quella persona e come le persone hanno reagito a ciò che è stato pubblicato». Confrontando le immagini della nuova compagna di Pique diffuse da alcuni siti di gossip con il volto della modella americana, comunque, appare evidente che oltre alla costituzione e al colore dei capelli la loro fisionomia non è poi così fraintendibile.

Come risultato dell’esperimento sociale, l’immagine di entrambe le ragazze è stata danneggiata. Soprattutto quella di Clara, perché molti fan hanno giudicato offensiva la sua presunta danza al ritmo della canzone di Shakira.

Se oggi provassimo a cercare il profilo originale di Clara Chia digitando il nome nella barra di ricerca di Instagram, ci troveremmo al cospetto di decine e decine di account. Ma a conquistare Piqué è stato uno e uno solo, come testimonia la sua sezione dei «Seguiti»: @clarachia5, un profilo privato da nemmeno 200 follower. Alcuni siti di gossip infatti spiegano che travolta dall’ondata mediatica avrebbe cancellato il suo precedente account, per poi ricrearne uno nuovo: il numero “5” che figura nell’username sarebbe dovuto al fatto che ormai esistono talmente tanti account fake che quello corrispondente alla sua vera titolare non è che il quinto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: