La pallavolista Alessia Orro e lo stalker che la perseguitava: «Ho denunciato, dobbiamo avere coraggio per farlo»

Alessia Orro, 24 anni, è palleggiatrice del Vero Volley e della Nazionale. L’atleta è stata vittima di stalking. Un uomo di 55 anni la seguiva e le mandava messaggi, nonostante fosse già stato condannato. Ad aprile è scattato per lui il secondo arresto. E lei racconta oggi la sua esperienza al Corriere della Sera: «La vita mi ha insegnato che bisogna scegliere bene le persone di cui circondarsi. Io ora faccio entrare nel mio mondo solo quelle di cui mi fido incondizionatamente». Orro dice di essere diventata più diffidente dopo l’esperienza: «Ora ci metto di più a fidarmi delle persone». E aggiunge che la forza per denunciare l’ha trovata «nelle persone che mi vogliono bene. Ma soprattutto dentro di me. E spero che la mia storia possa essere d’aiuto per qualcuno. Le parole, in questi casi, servono a poco. Sono gli esempi a darti coraggio. “Se ce l’ha fatta Alessia, posso farcela anche io”. Mi auguro che qualche donna possa trovare così la forza per reagire».

Dice che le hanno scritto tante ragazze e anche un ragazzo: «Alcuni ce l’hanno fatta, altri ancora no. A loro ho consigliato di parlare con una persona cara. Di cercare il coraggio nel profondo della propria anima. Io ho tenuto duro, non ho mollato anche quando intorno era tutto buio. Ora sono felice». Tanto che nel frattempo ha trovato l’amore: «La storia con Luciano (De Cecco, palleggiatore della Lube Civitanova campione d’Italia e dell’Argentina bronzo olimpico, ndr) è iniziata un anno e mezzo fa. Abbiamo provato a tenerla solo per noi per un po’, ma ormai era il segreto di Pulcinella. A Capodanno l’abbiamo resa pubblica. Siamo una bella coppia».

