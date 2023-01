Regno Unito, il premier Sunak multato per non aver messo la cintura in auto – Il video

Il premier britannico Rishi Sunak è stato multato per non aver indossato la cintura di sicurezza in auto. Lo conferma la polizia del Lancashire che fa sapere di aver disposto la sanzione per il 42enne di Londra. Il successore di Liz Truss ha ricevuto la multa dopo aver pubblicato un video su Instagram (ora non più disponibile) nel quale annuncia un pacchetto da due miliardi di aiuti economici a favore delle economie locali. Seduto sul sedile del passeggero, Sunak guarda dritto in camera, sull’altro sedile. Davanti a lui dei documenti; dietro, la campagna inglese. Ma addosso, niente cintura. L’inquilino del numero 10 di Downing Street ha reso noto che «ammette senza riserbo che si sia trattato di un errore e si scusa», facendo sapere che pagherà la multa. Sanzioni di questo tipo hanno un importo che normalmente si aggira intorno alle 100 sterline.

