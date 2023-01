Arriva «Lady Pope» e la papessa è Ivana Spagna

Dopo The Young Pope e The New Pope a Paolo Sorrentino è venuta in mente una terza serie folle: The Lady Pope, dove ha pensato come protagonista ideale per vestire i panni della prima Papessa la cantante Ivana Spagna. È lo stesso regista a spiegarlo a chi dovrebbe poi lanciare l’idea e trovare il cast nella seconda puntata della nuova serie Sky Call My Agent, adattamento italiano per Sky della francese Dix pur cent che già tanto successo di critica e di ascolto aveva raccolto. Il Sorrentino con la sua Papessa sta recitando come attore in questa occasione con grande auto-ironia, ma l’idea potrebbe non essere così stramba per un autore come lui, e sembra quasi un promo lanciato da Sky che già aveva prodotto le due precedenti miniserie sui papi sorrentiniani. Fra finzione, realtà e divertimento Sorrentino in Call My Agent spiega all’agenzia che lo dovrebbe seguire e promuovere la sua grande idea: la Papessa ha venduto Castelgandolfo per acquistare una nuova residenza estiva vaticana a Bordighera anche per potersi fare un bagno nel teatro Ariston di Sanremo allagato fino ai palchi e trasformato per l’occasione in piscina.

Nel cast anche Denzel Washington ed Elon Musk

Ai suoi agenti nella fiction estasiati per la genialità del regista Sorrentino spiega di avere scelto Ivana Spagna «perché è uguale-identica a Meryl Streep quando era ragazza». Dice di avere già contattato Denzel Washington per la parte del camerlengo, e di volere in una particina anche Elon Musk. Il regista ha in mente una scena della Papessa che nuota nuda nel Teatro Ariston trasformato in piscina incontrando lì i suoi genitori. Per la parte della mamma di Lady Pope Sorrentino spiega: «Stavo pensando a Veronica…». Uno dei suoi agenti lo interrompe: «Veronica Lario?», e lui deluso continua: «Macché, no… Veronica Louise Ciccone, Madonna…». Invece per la parte del papà della Papessa «non ho ancora trovato un’idea…». Qualcuno propone Rutger Hauer, e ironico Sorrentino lo esclude: «Rutger Hauer ci abbiamo pensato anche noi. Ma non siamo ancora in grado di resuscitarlo (l’attore è prematuramente scomparso nel 2019, ndr)». Altra proposta: Robert Redford. Bocciata anche questa: «È molto anziano Robert Redford. Molto, molto, molto…».

Messi all’angolo gli agenti provano l’ultima carta: «Lino Banfi». E Sorrentino resta incantato: «Lino Banfi è una bellissima idea… Ma proprio bella! E con Madonna fanno una grande coppia… Tutti e due sexy, trasgressivi, compatti. Io ci ho anche il numero della orecchietteria oltre che cellulare e casa…». Certo Sorrentino recita se stesso dentro una fiction che sembra veramente ben costruita. Ma l’episodio che lo riguarda (e che ha un finale a sorpresa) è davvero costruito a lungo, con tanto di logo di The Lady Pope e siamo su Sky. Forse è un divertissement ironico e ben costruito. Ma a chi ha visto le prime due puntate lanciate nel fine settimana è restato il dubbio di uno spoiler. Chissà…

