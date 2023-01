Crolla un pezzo della mega-stella di Natale, danni ai gradoni dell’Arena di Verona – Il video

Sono stati danneggiati alcuni gradini dell’Arena di Verona, sotto sequestro dopo che la procura ha deciso di indagare per l’incidente avvenuto durante i lavori di smontaggio della stella cometa, la cui base è caduta fino alla cavea, lo spazio occupato d’estate dal pubblico. La stella fa parte degli addobbi natalizi sin dal 1984 e doveva essere rimossa oggi, approfittando del giorno di chiusura dell’Arena. La procura indaga per danneggiamento colposo in seguito a crollo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, quando dalla gigantesca struttura in acciaio alta 70 metri e pesante 78 tonnellate è caduta la base lungo i gradini, danneggiandoli. Ancora in corso la quantificazione dei danni da parte degli esperti del Comune di Verona della Sovrintendenza archeologica.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: