Messina Denaro rinuncia di nuovo a partecipare all’udienza di un suo processo

Il boss Matteo Messina Denaro ha rinunciato a comparire all’udienza preliminare nel procedimento di Palermo che vede coinvolti padrini, gregari della mafia agrigentina e l’avvocata Angela Porcello. La sua posizione era stata stralciata a causa della latitanza: in questi casi la legge prevede la sospensione del procedimento. All’udienza di oggi, alla quale il boss avrebbe potuto partecipare in videoconferenza dal carcere de l’Aquila, rappresentava l’accusa il pm della Dda Claudio Camilleri. Intanto oggi Andrea Bonafede, il golem del boss, sarà interrogato in carcere dal Gip. Il 59enne di Campobello di Mazara, arrestato due giorni fa, ha prestato la propria identità almeno negli ultimi 12 mesi al boss castelvetranese catturato il 16 gennaio. È accusato di associazione mafiosa. Il gip ha spiegato che la figura di Bonafede «appare riconducibile a quella dell’affiliato riservato al servizio diretto del capomafia». Ovvero colui che consente al boss «non soltanto di proseguire la sua latitanza, ma altresì e soprattutto di mantenere il suo ruolo di comando nell’organizzazione mafiosa».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: