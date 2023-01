Berlusconi celebra i 29 anni dalla discesa in campo: «Il mio maggior merito? Ho salvato l’Italia dal comunismo» – Il video

Non sarà più il partito-traino del centrodestra, né lui il leader di quel polo. Ma Silvio Berlusconi si tiene stretta la sua creatura politica, Forza Italia, tornata al governo – pur da junior partner – dallo scorso autunno. Dalla sua posizione defilata politicamente, l’ex premier si è ritagliato il nuovo ruolo di “star” di TikTok, dove ha raggiunto e superato quota 5 milioni di follower. E nel video odierno diffuso per i suoi seguaci social, Berlusconi celebra il suo partito, fondato quasi tre decenni fa a sua immagine e somiglianza. «Ventinove anni fa, il 26 gennaio 1994, con un messaggio in televisione comunicai la mia decisione di scendere in campo nella politica», rievoca Berlusconi, lanciandosi nella sua specialità preferita, l’auto-celebrazione. «Lasciai il lavoro che amavo e le aziende che avevo fondato e fatto prosperare, per dare vita ad un’impresa diversa, ancora più difficile ma più importante, un’impresa al servizio della libertà. Nacque così Forza Italia, grazie alla quale sono riuscito ad impedire la salita al potere della sinistra alla quale alcuni magistrati avevano spianato la strada». Ecco la ragione di fondo per cui gli italiani di ieri e oggi dovrebbero essere grati a Berlusconi, secondo la sua ricostruzione: «Una sinistra ancora comunista figlia di un’ideologia responsabile di 85 milioni di morti, e i cui leader erano stati fino a pochi anni prima amici, ammiratori, seguaci dell’Unione Sovietica, un paese nemico dell’Italia, dell’Occidente, della Libertà. Questo – conclude Berlusconi – credo sia stato un grande merito, il mio maggior merito».

Foto: Frame TikTok / Silvio Berlusconi

Leggi anche: