Elezioni regionali Lazio, i sondaggi: centrodestra in vantaggia, Rocca stacca D’Amato di 7 punti

Un sondaggio di Ipsos illustrato sul Corriere della Sera da Nando Pagnoncelli dà il candidato del centrodestra Francesco Rocca in vantaggio nel Lazio. Alle urne di domenica 12 e lunedì 13 febbraio Rocca raccoglierebbe il 41,2% delle preferenze contro il 34,1% del suo sfidante Alessio D’Amato, ex assessore alla sanità della giunta Zingaretti sostenuto anche dal Terzo Polo. Il Movimento 5 Stelle invece propone insieme al Polo progressista la conduttrice Rai Donatella Bianchi. Che raccoglierebbe il 19,6% delle preferenze. Per quanto riguarda i voti alle liste, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 29,2%. Segue il Partito Democratico con il 21,2% e il M5s con il 15,7%. Nel territorio non si è quindi ancora verificato il sorpasso del partito di Conte, già certificato a livello nazionale.

In una rilevazione di Izi che risale a fine dicembre scorso Rocca era invece al 42,6% delle preferenze, mentre D’Amato arrivava al 34,8%. Nel Lazio, spiega Pagnoncelli, 7 cittadini su dieci si dichiarano soddisfatti della qualità della vita. Ma il giudizio su Zingaretti è un 6 striminzito espresso dal 50% dell’elettorato. Nel dettaglio i candidati hanno livelli di gradimento più o meno analoghi. Rocca lo apprezzano gli elettori orientati all’astensione. Ma l’ex Croce Rossa beneficia della forza della coalizione in regione. I punti di vantaggio rispetto a D’Amato sono 7. Tra gli altri partiti Lega e Forza Italia si collocano appena sopra il 5%, Azione-Iv al 6,5% e il M5s al 15,7%. Infine, finora Rocca appare più debole della sua coalizione (che raggiunge il 43% dei voti validi). Invece D’Amato riesce a strappare un 1,2% di voto disgiunto.

