Roma, la bimba di 4 anni trovata a girare da sola in strada a Genzano

La madre l’aveva lasciata in casa per accompagnare il fratello a scuola. Lei si è svegliata ed è uscita

Martedì scorso a Genzano una bambina di 4 anni passeggiava da sola nei dintorni del mercato coperto alle 8 del mattino. La ragazzina aveva indosso solo il pigiama. Alcuni ragazzi diretti a scuola l’hanno intercettata e poi affidata a una signora, che ha allertato le forze dell’ordine. Alla fine la polizia locale ha preso in consegna la minore e si è messa sulle tracce della famiglia. Secondo quanto racconta Il Messaggero la piccola si sarebbe svegliata e, non trovando i genitori in casa, avrebbe deciso di aprire la porta e di uscire in strada a cercare la sua mamma. La donna aveva deciso di lasciarla dormire da sola in casa ed era andata ad accompagnare a scuola il fratello più grande. Sulla soglia di casa la donna ha trovato gli agenti. Ora lei potrebbe essere denunciata per abbandono di minore.

