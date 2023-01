Beccato un corriere della droga in aeroporto, la scoperta a Firenze con i raggi X: quanti ovuli aveva in corpo – Il video

L’uomo è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. Arrivava dalla Spagna e con dentro di sé aveva decine di ovuli di cocaina

Ai controlli della dogana all’aeroporto di Firenze era già sembrato parecchio nervoso un uomo di cittadinanza italiana. Le sue risposte alle domande dei finanzieri hanno insospettito i militari, sempre più convinti che oltre alle valige, era l’uomo stesso a dover essere controllato. Autorizzati dal magistrato di turno, i finanzieri hanno portato l’uomo all’ospedale di Careggi, dove lo hanno sottoposto a un controllo ai raggi X. Ed è stato lì che hanno scoperto che il passeggero era in realtà un corriere della droga. Con la tecnica del body packer, l’uomo aveva dentro di sé diversi ovuli di cocaina. Gli esami hanno accertato che alcuni ovuli termosaldati erano nascosti nella parte terminale dell’intestino. Altri 28 invece li aveva ingoiati, per un totale di 454 grammi di cocaina. L’uomo arrivava da Barcellona ed è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: