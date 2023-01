Seregno, le immagini shock del 15enne spinto sotto il treno: come si è salvato – Il video

Si trovano nel carcere per minori di Torino il 14enne e il 15enne che hanno aggredito un coetaneo dopo averlo rapinato nella stazione di Seregno, in Brianza

Sono state le immagini della videosorveglianza nella stazione di Seregno a rivelare agli inquirenti cosa sia davvero avvenuto mercoledì scorso. Nel video della Polizia di Stato si vedono alcuni ragazzi in piedi accanto ai binari, uno di loro spinge l’altro verso il treno che proprio in quel momento sta passando. I due hanno 14 e 15 anni, ora nel carcere minorile di Torino, dopo essere stati arrestati per tentato omicidio e tentata rapina. La vittima si trova in ospedale con un trauma cranico e una frattura a una caviglia. Una sorta di miracolo secondo gli inquirenti, rispetto al pericolo che ha corso, evitato solo dal fatto che il ragazzo è caduto e trovato riparo nello spazio ristrettissimo tra la banchina e il convoglio che passava. L’ipotesi degli inquirenti della Questura di Monza è che si sia trattato di una vera e propria spedizione punitiva. La vittima era in compagnia di un amico coetaneo, quando è stata raggiunta da un gruppo di ragazzi che lo hanno preso di mira. Il gruppo avrebbe voluto punire il ragazzo perché aveva rivolto delle attenzioni a una ragazza. Quando si trovano già sul binario 1, i ragazzi colpiscono il 15enne e provano a rubargli la felpa di marca che indossava. Il ragazzo riesce ad allontanarsi e va sul secondo binario, in attesa del treno che lo avrebbe riportato a casa, a Lentate sul Seveso. A quel punto viene attaccato di nuovo, lui reagisce e uno del gruppo lo spinge contro il treno che sta passando. Batte la testa contro la carrozza, scivola sotto lo stesso treno, ma riesce comunque a salvarsi.

