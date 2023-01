Monza, 15enne spintonato sul binario per una rapina. Salvo per miracolo dopo l’urto con un treno

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in ospedale, dopo essere stato spinto contro un treno in movimento da un gruppo di coetanei che voleva rapinarlo. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio alla stazione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. In base a quanto emerso dai filmati delle telecamere della stazione, il giovane stava aspettando il treno in compagnia di un amico quando è stato aggredito da un gruppo di suoi coetanei. Quando il 15enne si è rifiutato di dare loro la sua felpa, uno degli aggressori lo avrebbe spinto, facendolo cadere nello spazio tra il binario e le ruote del treno. Secondo le immagini visionate dai carabinieri, il 15enne avrebbe urtato con lo zaino contro il convoglio in movimento, per poi essere trascinato dal vortice d’aria e cadere sui binari, riuscendo miracolosamente a non finire sotto il treno. Il giovane ha riportato varie ferite ma non è in pericolo di vita. I Carabinieri e la polizia ferroviaria sono intervenuti sul posto e sono ora a caccia dei responsabili. L’aggressore rischia un’accusa per tentato omicidio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: