Dal carcere alle cene con Elon Musk e Madonna: il nuovo reality di Anna Sorokin, celebre truffatrice

Dagli hotel di lusso al carcere, e dal carcere alle cene nel cuore di Manhattan con commensali illustri: Madonna, l’artista Marina Abramovic, Elon Musk e la scrittrice Ottessa Moshfegh. È l’insolita parabola di Anna Sorokin (già nota come Anna Delvey), la 31enne di origini russe che cercò di fare fortuna fingendosi una rampolla di una ricca famiglia per intrufolarsi nell’alta società newyorkese. Fino a quando, però, nel 2017 non fu smascherata. E accusata di aver rubato oltre 200 mila dollari a banche, hotel e conoscenti negli Stati Uniti. La sua storia è stata d’ispirazione per una serie di Netflix, Inventing Anna. Ora, dopo aver lasciato la prigione, Delvey torna a gamba tesa nel mondo dell’intrattenimento. Il 2023 vedrà infatti il rilascio di Delvey’s Dinner Club. Un format che la vede nei panni di «anfitriona» in una serie di cene con ospiti del calibro dei sopracitati, poi filmate e mandate in onda. A rivelare qualche anticipazione sui membri del «gruppo di amici attentamente selezionati» è stata la stessa Anna. La location scelta, come puntualizza il Corriere della Sera, è quella dell’appartamento dell’East Village dove sta finendo di scontare, ai domiciliari, una seconda condanna pronunciata nel 2022 a causa di un visto scaduto. Un immobile che le richiede di affrontare mensilmente la spesa di 4.200 dollari. Pagati da chi, non è ancora chiaro. I diritti della sua vita sono stati infatti acquistati dalla piattaforma di streaming per 320mila dollari. Ma, a causa di una legge (la «Son of Sam Law», dal nome di un serial killer degli anni Settanta che poi aveva venduto la propria vicenda al cinema), di quel tesoretto Anna non ha visto nulla. I soldi sono stati infatti devoluti interamente alle vittime delle sue truffe, perlopiù banche d’affari.

Foto copertina: Sky News | Anna Sorokin durante un’udienza

