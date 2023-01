La Russa alla corsa per la Giornata della Memoria: «Perché sono qui? Non ci sono due opzioni» – Il video

C’era anche il presidente del Senato Ignazio La Russa alla Run for Mem, la corsa organizzata tra gli eventi per la Giornata della Memoria a Milano, accanto ai partecipanti che sostenevano lo striscione delle comunità ebraiche. Sul motivo della sua partecipazione, è lo stesso La Russa a chiarire: «Sono qui con i miei amici della comunità ebraica milanese. Ed essere qui è già di per sé un messaggio. Se è una scelta? No perché quando devi scegliere vuol dire che hai due chance, invece in questo caso c’è poco da scegliere. Si deve testimoniare a basta». La partenza della corsa di 12 km è stata davanti alla Fondazione del Memoriale della Shoah, dove La Russa ha ribadito: «Le parole sono state dette. Ma ora conta di più esserci. Esserci vale più di mille parole. Noi siamo contro l’antisemitismo e contro l’antisionismo, per la vita e l’esistenza di Israele».

