Isola d’Elba, traghetto con 128 passeggeri a bordo si scontra contro il molo di Portoferraio: tre feriti

Intorno alle 20 di domenica 29 gennaio, un traghetto della Toremar stava per concludere la tratta tra Piombino e il molo di Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Probabilmente per un guasto all’apparato comandi, si è manifestata un’avaria improvvisa: il capitano, durante le operazioni di ormeggio, ha ordinato alla sala macchine di inserire immediatamente la marcia indietro e ha comandato alla plancia di calare le ancore di prua per tentare di fermare l’abbrivo. Non è stato sufficiente. La poppa si è scontrata con la banchina e il bulbo della nave, nella parte immersa, si è danneggiato. Il colpo ha causato tre ferimenti a bordo: un cuoco dell’equipaggio e due passeggeri sono stati trasportati in ospedale. Anche altri passeggeri sono caduti in seguito allo scontro, ma per nessuno di loro si è reso necessario l’intervento dei soccorritori. La Guardia costiera di Portoferraio ha ordinato il fermo della nave per lo svolgimento delle indagini. Dopo alcuni momenti di paura, le operazioni di sbarco sono proseguite regolarmente: i 128 passeggeri e i 38 veicoli a bordo del traghetto sono tutti sulla terra ferma.

