Ragazza scomparsa sul traghetto Genova-Palermo, l’allarme del fratello e le ricerche in mare: cosa sappiamo finora

L’allarme è stato lanciato alle 7.30 dal fratellino: sua sorella non era in cabina. Subito il personale di bordo del traghetto Gnv – Grandi navi veloci, che stava seguendo la tratta notturna Genova-Palermo, si è adoperato per trovare la 20enne. Ma le ricerche non hanno dato nessun esito e ora si sono spostate in mare, nell’area di Livorno. La ragazza, 20 anni, di Codogno in provincia di Lodi, era partita con il fratello più piccolo, 15 anni, imbarcandosi sul traghetto per raggiungere i nonni a Palermo, e trascorrere alcuni giorni con loro in Sicilia. La nave è partita alle 23 di giovedì 10 novembre. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, dopo essersi accorto dell’assenza della sorella avrebbe atteso circa un’ora prima di chiedere aiuto al personale, pensando che la ragazza sarebbe tornata. Le ricerche sono iniziate immediatamente e sono proseguite anche la notte successiva, quando la nave è arrivata al porto di Palermo intorno alle 19.40. Oltre ai ponti e alle cabine, sono state controllate tutti i passeggeri e tutte le vetture a bordo, anche con l’impiego dei cani molecolari. Alle ricerche hanno partecipato gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, il personale della capitaneria di porto. In base ai calcoli fatti la giovane è spartita mentre la nave era in transito nella zona di Livorno, ed è in quel tratto di mare che sono ora in corso le ricerche. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

