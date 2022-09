Alluvione Marche, ritrovato il corpo di Mattia

È stato trovato senza vita il corpo del piccolo Mattia, il bambino di 8 anni scomparso dopo l’alluvione che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre. Il cadavere è stato trovato in un campo a Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona. A segnalarlo sarebbe stato il proprietario del terreno, che si trova a circa 17 km da Pianello di Ostra, lungo il fiume Nevole. Il corpo del bambino sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. La procura ha disposto l’esame del Dna e l’autopsia per l’identificazione. Pochi giorni fa lo zainetto di Mattia Luconi era stato restituito dal fango che ha inondato il paese a 8 km da dove era stata ritrovata l’automobile della madre, sopravvissuta al nubifragio. Poi è stata la volta delle scarpette da tennis, scoperte dai soccorritori nella stessa zona del veicolo. «Magari si è nascosto perché è impaurito ed è fuggito da qualche parte», aveva detto la madre ancora speranzosa di ritrovare suo figlio in vita. Dall’ospedale aveva raccontato gli attimi di panico in cui lei e il piccolo sono stati travolti dall’alluvione: «Mattia è autistico. Non parla ma aveva negli occhi il terrore. Cercavo di tranquillizzarlo. Ho slacciato le cinture e ci siamo ritrovati in quel mare di detriti». Le ricerche da quel 15 settembre sono andate avanti per otto lunghi giorni. Oltre 120 unità a lavoro tra Vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civili, carabinieri, guardia di finanza e sommozzatori hanno battuto le zone dell’alluvione senza sosta. Poche ore fa il ritrovamento nel campo lungo il fiume Nevole. Mattia Luconi è stato strappato dalle braccia della madre da una violenta onda di acqua e fango: «Mi è scivolato dalle braccia. L’ho visto aggrappato a un tronco. Io provavo a raggiungerlo, gli urlavo “La mamma è qua, amore”. Mi aggrappavo a rami, rocce, e poi sono salita su un albero. Ma da lì non l’ho visto più. C’era solo il nero attorno a me».

