Alluvione delle Marche, ritrovato lo zaino di Mattia, il bambino disperso nel mare di fango

È stato ritrovato lo zaino di scuola di Mattia, il bambino disperso dal 15 settembre, giorno dell’alluvione nelle Marche. La cartella del piccolo è stata riconosciuta ieri sera dai familiari in un punto a circa 8 chilometri da dove il bambino è scivolato dalle braccia della madre, la 42enne farmacista di Barbara (AN) Silvia Mereu. La posizione, però, non è indicativa di dove potrebbe trovarsi Mattia, informano le autorità. Nel frattempo, non si fermano le ricerche, nelle quali viene impiegato anche un termoscanner, a partire dalla strada tra Ripalta di Arcevia (AN) e Castellone di Suasa (AN) dove l’onda marrone ha travolto l’auto di Mereu. I due si erano messi in viaggio da Barbara, dove Mereu lavora, fino a San Lorenzo in Campo, dove hanno casa. Dal racconto della madre, si apprende che nel paese di partenza non stava piovendo. Ad un certo punto, però dopo che i due avevano percorso «meno di una decina di chilometri» il mezzo è stato investito dall’acqua torbida e dai detriti. Mattia, autistico, una volta slacciata la cintura e uscito dall’auto tra le braccia della madre si è trovato nel mare di detriti. «L’ho visto aggrappato a un tronco. Io provavo a raggiungerlo, gli urlavo “La mamma è qua, amore”. Mi aggrappavo a rami, rocce, e poi sono salita su un albero» – ha raccontato Mereu – «ma da lì non l’ho visto più. C’era solo il nero attorno a me».

