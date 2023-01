Crollo Juventus, il Monza vince 2 a 0 a Torino. E i tifosi ricordano la «promessa» del pullman di Berlusconi

Dieci giorni dopo la sconfitta di Coppa Italia, il Monza torna all’Allianz Stadium di Torino e vince per 2 a 0, con due reti nel primo tempo di Patrick Ciurria e Dany Mota, bissando il successo dell’andata per 1 a 0 lo scorso 18 settembre. Con la penalizzazione di 15 punti in campionato, e senza vittorie negli ultimi tre incontri, la Juventus rimane a 23 punti in tredicesima posizione, scavalcata proprio dal Monza che sale all’11esimo posto. I tifosi non hanno scordato la «promessa» di Silvio Berlusconi alla festa di Natale della squadra brianzola. Su Twitter l’hashtag #Silvio è finito presto in tendenza, con gli utenti che immaginano il proprietario della squadra al telefono per mantenere la promessa fatta ai suoi giocatori.

