Lo show di Berlusconi a Monza: «Se vincono contro le grandi squadre faccio arrivare negli spogliatoi un pullman di tr…» – Il video

Il presidente del Monza (e non solo) Silvio Berlusconi torna a fare show. Alla festa di Natale della squadra brianzola il senatore e leader di Forza Italia ha parlato del cambio in panchina in modo piuttosto originale: «Abbiamo trovato un nuovo allenatore capace di stimolare i ragazzi. È bravo, simpatico, gentile, stava nella primavera. Io ci ho messo una stimolazione in più. Ho detto ai ragazzi che se vincono contro una grande squadra faccio arrivare negli spogliatoi un pullman di troie». Il nuovo allenatore del Monza si chiama Raffaele Palladino e ha sostituito Giovanni Stroppa alla guida della prima squadra dopo l’inizio non esaltante di campionato. Attualmente il Monza è 14esimo in classifica con 16 punti.

