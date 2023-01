Lo scontro mortale poi la fuga sui sentieri delle Marmore: fermato un 24enne per l’incidente mortale a Terni

Il giovane, positivo all’alcol test, è in stato di fermo in ospedale per omicidio stradale

Lo avrebbero trovato sui sentieri turistici della cascata delle Marmore, in piena notte, lontano dal luogo dell’incidente. Un 24enne è stato individuato dagli agenti della polizia diverse ore dopo il frontale in cui ha perso la vita un uomo di 37 anni, padre di una bambina, ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti. Il giovane, ricoverato per le lesioni subite, sarebbe risultato positivo all’alcol test ed è ora piantonato nella struttura ospedaliera. L’incidente è avvenuto nella notte, alle porte di Terni, tra un’Alfa 147 e una Smart. A bordo di quest’ultima c’era un operaio di Ferentillo, Manuel Galeazzi, morto nell’impatto. Il conducente dell’altra vettura, che secondo una prima ricostruzione sarebbe responsabile dello scontro, si sarebbe poi allontanato dal luogo dell’impatto e gli agenti giunti sul luogo dell’incidente lo avrebbero poi rintracciato sui sentieri limitrofi solo dopo alcune ore. L’uomo, in stato di fermo per omicidio stradale, è un giovane di Ferentillo originario dell’est Europa.

