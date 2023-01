Ferrara, l’investimento in bici dove morì un 15enne: il 17enne sopravvissuto multato per 26 euro

Il giovane è stato multato per non aver indossato il giubbotto catarifrangente

26 euro. È questa la cifra che dovrà pagare il ragazzo di 17 anni che lo scorso 30 novembre era in bici insieme all’amico 15enne Manuel Lorenzo Intube, travolto da un’auto in via Pomposa a Ferrara. I due fecero un incidente e ora il ragazzo sopravvissuto è stato multato dalla Polizia locale, secondo quanto riferisce La Nuova Ferrara. Multa dovuta al fatto di non aver indossato il giubbotto catarifrangente o le bretelle riflettenti. La tragedia, infatti, era avvenuta di sera attorno alle 22, al buio. Il 15enne perse la vita, mentre il 17enne entrò in coma dopo l’impatto, riportando una frattura alle gambe e una perforazione a un polmone. Allora venne trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona. A investirli fu un suv che procedeva nella loro stessa direzione: verso Ferrara. Dopo lo scontro, il conducente dell’auto non si fermò a prestare soccorso, ma dopo tre ore si presentò al comando della Polizia locale e si autodenunciò. A dare l’allarme e a chiamare i soccorsi erano stati alcuni passanti, di cui uno di loro raccontò di aver visto tutta la scena.

