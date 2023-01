«Usa paese terrorista», l’accoglienza all’ambasciatrice americana a Mosca prima di vedere Lavrov – Il video

La nuova ambasciatrice americana in Russia Lynne Tracy è stata contestata al ministero degli Esteri di Mosca da un particolare comitato d’accoglienza. All’ingresso del palazzo alcune di persone, tra cui qualche giovanissimo, si sono radunate con cartelloni contro gli Stati Uniti, al grido di slogan come: «L’America è un Paese terrorista». Tracy è la prima donna a ricoprire il ruolo di ambasciatore americano a Mosca, dove aveva già lavorato in passato dal 2014 al 2017 come numero due dell’ambasciata.

