Iran, il ballo proibito della coppia di ventenni: condannati a 10 anni di carcere – Il video

Condannati a oltre dieci anni di prigionia per aver ballato in piazza a Teheran a sostegno delle manifestazioni seguite alla morte di Mahsa Amini. Astiyazh Haghighi e il suo fidanzato, Amir Mohammad Ahmadi, entrambi poco più che ventenni, sono stati arrestati all’inizio di novembre dopo aver pubblicato un video in cui ballavano davanti alla Torre Azadi, nella centrale piazza della capitale iraniana. La corte, che li accusa di «incoraggiare la corruzione e di operare contro la sicurezza nazionale diffondendo propaganda contro la Repubblica Islamica», ha proibito a entrambi i giovani di utilizzare i social e di lasciare l’Iran per due anni al termine dei dieci anni di detenzione. Arrestati il 1° novembre 2022, i due blogger – come riporta Iran Wire – sono stati privati del diritto di avvalersi di una avvocato durante le udienze, così come di essere rilasciati su cauzione. Secondo quanto riferito dal giornale iraniano, le loro famiglie avrebbe subito pressione da parte dei vertici di Teheran affinché non parlassero della loro prigionia. Da settembre a oggi, secondo i dati raccolti dall’agenzia di stampa per gli attivisti per i diritti umani (Hrana) con sede negli Stati Uniti, la repressione del movimento di protesta ha provocato la morte di 520 persone, mentre oltre 18.000 manifestanti sono stati arrestati.

