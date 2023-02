Grammy, premio speciale per Baraye: l’inno delle proteste in Iran costato l’arresto al suo autore – Il video

Nella sezione speciale per la canzone che ispira cambiamenti social nel mondo ai Grammy è stato premiato Baraye, l’inno delle proteste in Iran. È stata la first lady americana Jill Biden ad annunciarlo sul palco. L’autore Shervin Hajipour, 25 anni, finora era relativamente sconosciuto. Era stato eliminato dalla versione iraniana di American Idol, ma poi il suo brano è diventato un simbolo delle proteste iraniane negli ultimi mesi, con il suo testo che evoca un grande desiderio di cambiamento tra rabbia e speranza. Il 25enne è stato arrestato in Iran dopo che la sua canzone da settembre è letteralmente esplosa nelle chat e sui social iraniani. Su Spotify è stata pubblicata la playlist Woman for Iran con Baraye ad aprire una raccolta di 50 canzoni.

