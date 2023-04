Iran, condannata a 7 anni di carcere la scrittrice e attivista Golrokh Ebrahimi Iraee per i suoi post contro il regime

I giudici di Teheran hanno anche negato il rilascio su cauzione per la scrittrice e attivista Golrokh Ebrahimi Iraee, condannata a sette anni di carcere, di cui sei per «assembramento e collusione contro la sicurezza nazionale» e uno per «propaganda contro il sistema». La scrittrice era stata arrestata a fine settembre per i suoi post sui social dopo le proteste scoppiate contro il regime iraniano per la morte di Mahsa Amini. A Golrokh Ebrahimi Iraee è stato sequestrato il telefono e per i prossimi due anni non potrà iscriversi a gruppi o associazioni. La scrittrice non potrà neanche lasciare il Paese e restare a Teheran, città in cui viveva. In passato la scrittrice era già finita in carcere per aver pubblicato un libro senza autorizzazione. In quel volume denunciava la pratica della condanna a morte con lapidazione prevista dalla legge islamica.

