Qatargate, rinviata l’udienza per l’estradizione della commercialista di Panzeri: i giudici di Milano chiedono al Belgio nuovi documenti – Il video

La Corte d’Appello di Milano ha deciso di rinviare al prossimo 9 febbraio l’udienza per decidere sull’estradizione o meno in Belgio di Monica Rossana Bellini, arrestata lo scorso 18 gennaio nell’inchiesta sul Qatargate. Un rinvio che è stato definito «istruttorio», perché i giudici chiederanno ai magistrati di Bruxelles ulteriori informazioni e documentazione sulla posizione della commercialista di famiglia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri. Al momento, Bellini – su cui pende un mandato d’arresto europeo firmato dalla magistratura belga – si trova agli arresti domiciliari. Questa mattina era in aula davanti alla quinta sezione della corte d’appello di Milano per la procedura di consegna chiesta da Bruxelles. Le avvocatesse Franca De Candia e Liliana Crescimanna hanno ribadito la linea difesa della commercialista: «Riteniamo che la nostra assistita sia trasparente, collaborativa ed estranea ai fatti e ci prenderemo i nostri tempi per dimostrarlo», hanno detto oggi in aula ai giudici milanesi.

