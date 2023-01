Virginia Sanjust: l’ex annunciatrice Rai accusata di estorsione nei confronti della nonna

L’ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust di Teulada è accusata di stalking nei confronti della nonna Antonietta De Pasquale. La procura di Roma ha chiuso le indagini ed è pronta a chiedere il rinvio a giudizio. Sanjust è figlia dell’attrice Antonella Interlenghi e del nobile sardo Giovanni. È accusata di aver tentato di estorcere denaro alla nonna danneggiandole la casa. Ma anche di aver violato il domicilio dell’ex compagno. Tra maggio 2019 e aprile 2022 Sanjust è anche finita in una casa di cura. Anche la nonna è stata un’attrice: ha recitato con il nome d’arte di Antonella Luardi. Il nonno è l’attore Franco Interlenghi. Il reato di stalking è stato nel frattempo derubricato in violazione di domicilio e disturbo del sonno dei vicini.

La Signorina Buonasera e i servizi segreti

Virginia Sanjust, 45 anni, ha iniziato la sua carriera nel 2003 come “signorina buonasera”. Nel 2004 ha divorziato dal primo marito Federico Armati, che all’epoca era agente del Sisde. I due hanno avuto un figlio che si chiama Giancarlo. Nel 2004 era diventata anche inviata speciale del programma Una giornata particolare su Rai 1. Ma nel 2008 era finita al centro di molte polemiche per una “relazione particolare” che aveva avuto con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il marito raccontò così la vicenda al Corriere della Sera nel 2008: ««Questa storia comincia il 29 settembre 2003. È la sera in cui Berlusconi, che anche allora era presidente del Consiglio, va a parlare di pensioni in televisione a reti unificate. Ad introdurre l’evento, come annunciatrice, viene chiamata mia moglie, anzi la mia ex moglie, perché a quel tempo eravamo già separati. Il mattino dopo, il Cavaliere le inviò dei fiori… Però il mazzo arrivò a casa mia, in piazza Campo de’ Fiori numero 8, la stessa casa – guarda un po’ – che fu comprata poi senza mai metterci piede dal senatore di Forza Italia, Salvatore Sciascia. E in cui nel maggio 2006 andò a vivere proprio Virginia. Ho qui tutti i documenti, nessuno mi può smentire. Oh, intesi, questo mica è un reato eh? Però, insomma…».

Berlusconi e Sanjust

Sanjust invece disse in un’intervista a il Fatto Quotidiano disse invece che l’incontro con Berlusconi le aveva distrutto la vita. E accusò il Cavaliere: «Quello che tocca lui diventa cenere». Nel 2014 suo padre è morto in un incidente stradale a Capalbio. E da quel giorno la vita per Sanjust è diventata difficile. Nel 2019 conosce un quarantenne: con lui vorrebbe una relazione stabile. Ma al suo rifiuto lo disturba sul lavoro e si piazza sull’androne del condominio. Finché lui non la denuncia per stalking. Durante una riunione di famiglia chiede soldi alla nonna. Minacciandola altrimenti di distruggerle casa. La nonna decide di chiamare la polizia e così comincia il suo calvario giudiziario.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: