Il bambino vestito dai genitori come Matteo Messina Denaro

Un bambino vestito dai genitori come Matteo Messina Denaro al momento dell’arresto compare in un video su Tik Tok. A denunciare l’accaduto è Francesco Emilio-Borrelli deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha postato il breve filmato sulla propria pagina Facebook. L’audio in sottofondo è quello di uno dei servizi giornalistici che avevano annunciato la notizia del blitz alla clinica La Maddalena il 16 gennaio scorso. E nelle immagini, il bimbo – vestito come l’ultima “primula rossa” di Cosa Nostra – cammina «scortato» dai suoi genitori. «Ma è normale che anche i bimbi devono essere coinvolti in questa pagliacciata della celebrazione di un mafioso assassino?», si chiede Borrelli. Nei giorni scorsi anche due venditori nel Napoletano erano diventati virali sui social network per aver giocato sulla vendita del montone simile a quello indossato dal mafioso a Palermo.

Foto copertina: Un frame del video pubblicato sulla pagina Facebook di Borrelli

