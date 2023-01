Napoli, un altro commerciante vende montoni simili a quello di Messina Denaro: «A buon intenditor, poche parole» – Il video

«Nuovi modelli da buon intenditore, poche parole: MMD». Così un altro commerciante di Napoli presenta i suoi montoni in vendita, simili a quello che indossava Matteo Messina Denaro al momento dell’arresto. Il filmato è diventato virale sui social e sta già facendo discutere. «Ce li ho sia per donne, un po’ più corti, che per uomini, più lunghi. Con e senza cappuccio. Vi aspetto!», dice il venditore con tono ironico. Non si tratta del primo commerciante che gioca sulla vendita di montoni simili al boss. Già in questi giorni un 26enne, Danilo, ha pubblicato su TikTok un filmato in cui diceva: «Ragazzi, voglio farvi vedere gli ultimi due montoni Matteo Messina Denaro style, li vendo ad un superprezzo, invece di 120 euro, a 59,99. Questo è il vero Matteo Messina Denaro». Poi aveva cancellato il video e si era scusato dichiarando che non sapeva nemmeno chi fosse l’ex super latitante.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: