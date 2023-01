Quello che vende i montoni Messina Denaro Style a Napoli: «Solo a 59 euro e 99, ragazzi» – Il video

Danilo, commerciante di 26 anni: mi scuso, non so nemmeno chi sia il boss

«Ragazzi, voglio farvi vedere gli ultimi due montoni “Matteo Messina Denaro style”, li vendo ad un superprezzo, invece di 120 euro, a 59,99. Questo è il vero Matteo Messina Denaro». Comincia così il filmato su TikTok di un commerciante di Napoli. Danilo, 26 anni, li ha pubblicati e poi cancellati. Pentendosi di quello che ha fatto. Racconta al Mattino: «Chiedo scusa ma non so nemmeno chi sia il boss. Mettendo in vendita i capi arrivavano commenti che dicevano che erano uguali ai suoi. Così ho avuto l’idea». Il montone griffato che indossava l’Ultimo dei Corleonesi nel momento dell’arresto però valeva 36 mila euro. «Ora me ne sono rimasti solo due di taglia XL», fa sapere. Sul suo store online è presente anche uno zaino con il marchio del Padrino.

Video da: Francesco Emilio Borrelli su Facebook

Continua a leggere su Open

Leggi anche: